Pealtnäha maaliline, aga lähemal uurimisel nii halvas seisus, et riivab lausa silma ja on linnavalitsuseski tähelepanu äratanud. Kool sai nimelt vanalinna hooldamata kinnistu pärast linnavalitsuselt märgukirja. Kooli esindaja sõnul on lasteaiaruumide tarbeks ostetud hoonete renoveerimine rahapuudusel soiku jäänud, probleemile otsitaksegi juba lahendust ning välistatud pole ka kinnisvara müüki panek.