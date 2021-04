No mis sa teed – üsna paljudel on Facebooki-sõprade seas ports rahvast, keda nad pole elu sees näinud ega kuulnud. Nonde õnnitlejate seas oli mitu poliitikut, kellest paljud võtavad sõbralisti kõik, kes pisutki soovi avaldavad. Need «sõbrad» pole kunagi kohtunud. Sõbrakutsele rõõmuga vastajad ei tea, kes see tundmatu on ja millega tegeleb.