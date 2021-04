Viljandi muusikakool pakub küll huviharidust, ent on vaieldamatult Viljandi hariduselu üks nurgakividest. FOTO: Marko Saarm

Uudised, mis puudutavad lapsi, on nii opositsioonile kui koalitsioonile magus pala. Kui laste heaks midagi tehakse, on hea see hästi kõrgele õhku tõsta, sellest võimalikult kõvasti juttu teha ning laiali saata paar pressiteadet sellest, kui tublid ikka ollakse.