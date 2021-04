Mulgi Häärber ⟩ Hooldekodust lühikese aja jooksul teist korda kaotsi läinud Heino jõudis tagasi koju

Olukord on aga juhataja sõnutsi väga keeruline, sest ühtegi head lahendust sellistele ränduritele pole. "Täiesti välistatud oleks näiteks see, et me paneksime nad luku taha või hoiaksime neid kinni," rääkis Palk. "Esiteks oleks see seadusevastane isikult vabaduse võtmine, teiseks võib see kinnipandavale lausa ohtlikuks osutuda. Kellele meeldiks luku taga olla? Mitte kellelegi. Kui aga inimesel on teatud tajuhäired, võib ta sellises olukorras endale viga teha. Lisaks on jalutamine väga tervislik ja mis puutub Heinosse, siis tema leiab meil kodutee ikka üles ja üldiselt kaugele ei lähe."