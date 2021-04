Seitsme päeva nakatunute suhtarv 100 000 elaniku kohta on Viljandimaal 229,63 ning sellega on maakond riiklikus järjestuses teisel kohal Ida-Virumaa järel. Kui vaadata nakatunute suhtarvu kahe nädala jooksul, siis see on meil 448 ning sellega on maakond riigis praegu neljandal kohal.