Järgmine pool aastat möödub kahtlemata valimiste tähe all. Esimesed paugud on selleks juba antud ning esimesed naginadki ühismeedias nagistatud. Kellele võib see tunduda veidi tüütu, kellele põnev, aga kindlasti on see täiesti häda­vajalik – muidugi mitte Facebookis üksteise üleskütmine, vaid valimised kui protsess. See on meie demokraatia alustala ning mõjutab meid täiesti otseselt. See pole pealinna abstraktsete jõujoonte mahatõmbamine, mis tihtipeale kaugeks ja võõraks jääb. Need inimesed, erakonnad ja valimisliidud, kes järgmistel nädalatel ja kuudel üha enam sõna võtavad ja oma plaane tutvustavad, hakkavad mõjutama meie kohalikku elu.