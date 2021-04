Päris hull on, et ma olen passiivse ja üsna üksildase eluviisiga nii ära harjunud, et see mõjutab juba seda, kuidas ma filme ja sarju vaatan. Üle­eile sain oma esimese vaktsiinisüsti kätte ja juuni alguses saan teise, kui tarnetega midagi halvasti ei lähe, nii et julgen riskirühmas oleva inimesena (mitte ainult vanakesed ei pruugi riskirühmas olla, meenutagem) suvel ilmselt täiesti vabalt ringi liikuda.