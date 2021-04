Koroonaviirusesse nakatumine on hakanud vähenema ning vähenemas on ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Seetõttu tuleb ilusate ilmade saabudes hoida teiste inimestega turvalist vahet, vältida kogunemisi, hoiduda pidudest ja kanda ruumides maski. FOTO: Marko Saarm