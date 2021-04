Rahvahääletus pandi käima teisipäeval portaalis Postimees.ee ning sealt leiab ka Jakobsoni kooli juurde planeeritava võrkpalliplatsi. Kui see osutuks kümne seast väljavalituks, rajataks kooli staadionile murukattega väljak, mida saaksid kasutada kõik võrkpalliharrastajad. Väljaku külgedele tulevad vallid, et vältida pallide sattumist kõrvalistele aladele. Nii on tagatud ka mängijate turvalisus.