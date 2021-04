Linnavalitsuse taristu- ja heakorrateenistuse teedespetsialist Heikki Teearu nentis, et Viljandi Veevärk kaevas seal umbes kaks kuud tagasi. «Taastamine on nende kohustus,» lausus ta.

Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk juhataja Toomas Porro ütles, et tee saab korda mais, mil Viljandis algavad asfaldiparandustööd ja on võimalik kasutada kuuma asfalti. Ühtlasi tuleb siis tema sõnul arvestada, et teelõik suletakse tunniks või poolteiseks.