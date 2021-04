Võimalikud kohad, kus sukeldujad järve koristama lähevad. FOTO: Viljandi linnavalitsus

Mai algul korraldatavatel «Teeme ära!» koristustalgutel on muu hulgas plaanis prügist puhastada Viljandi järv.

Järve puhastamise eestvedaja Sulev Jams ütles pressiteate vahendusel, et sõude- ja veemootorispordivõistlustega on aastate jooksul järve põhja kogunenud poide ankruid ja ankrute nööre, samuti on jäänud kalameestest maha lante. Nagu ta märkis, on kavas järv ja selle põhi võõrkehadest puhtaks teha.

1. mail on plaanis puhastada järve Viiratsi-poolne ja 2. mail Männimäe-poolne osa. Praht tuuakse kaldale, ladestatakse hunnikusse ja viiakse siis ära.

Järve puhastama on appi kutsutud üle poole tosina sukelduja Tallinnas tegutsevast sukeldumiskeskusest Maremark. Nende ohutuse tagamiseks on vaja koristustööde ajaks osa järvest paadiliiklusele sulgeda.

Viljandi linnavalitsus teatas, et seega on 1. mail võimalik viibida järve Männimäe-poolses osas ning 2. mail on nii kalameestele kui teistele avatud järve Viiratsi-poolne osa.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti rääkis, et vette paigaldatakse märgistusega lipud, mis annavad teada, et sukeldujad on järve põhjas. Kaldale seatakse «Teeme ära!» aktsioonist informeerivad sildid.