Tundub, et teedevõrk on olemuselt nagu Tallinn, mis kunagi valmis ei saa. Alatasa on vaja seda kusagilt kõpitseda, kohendada, uuendada ja ümber kavandada. Nii kaua, kui mina olen Viljandis elanud, on siin alati mõni teejupike üles kaevatud või liikluseks ajutiselt suletud.