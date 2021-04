See kõik kõneleb suurest potentsiaalist, mida me saame oma linna arengu hüvanguks tööle panna. Inimesed kujundavad linna näo ning nende teod kujundavad meie kodukoha mainet paremini kui mis tahes turundus- või poliitkampaaniad. Küsimus taandub sellele, kas me usaldame oma andekaid ja tegusaid inimesi langetama kogu linna tulevikku kujundavaid otsuseid. Kas me julgeme ka poliitilisel tasandil olla üle parteijoontest ja kaasata eksperte, sõltumata sellest, mis värvi salli keegi kannab. Meie ütleme, et me usaldame ja julgeme.