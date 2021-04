Pariisi erihooldekeskuse juhatuse liikme Mare Pariisi sõnul on seal nakatunud kümme hoolealust ja kaks töötajat, kellest vaid viimati nimetatutel on haigusnähud.

"Kaks töötajat olid vaktsineerimata ja nemad on haiged. Nad on kodus ja neil on päris halb. Aga hoolealustel ei ole mingeid sümptomeid," ütles Pariis.