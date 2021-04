Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proove Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 119 inimesel. 83 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus ööpäevaga 20 nakatunut ning Tartu- ja Pärnumaale kümme.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 311 398 inimesele, kaks doosi on saanud 99 087 inimest. Terviseameti andmetel on Eesti COVID-19 vaktsineerimiste arvult elanike kohta Euroopa Liidus Malta, Ungari ja Soome järel neljandal kohal.