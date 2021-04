Kohtumine algas mängu energiliselt ja agressiivselt sisse läinud Tulevikule ideaalilähedaselt. Juba viiendal minutil võttis Anett Joandi keskväljal vahelt Lootose väravavahi lahtilöögi ning suunas selle Mari-Liis Rikkinenile. Too toimetas palli kiiresti edasi Katarina Põldurile, kes nägi, et Teisi Toomsalu on trahviala joonele üksi jäetud. Sööt Toomsalule oli täpne ning Toomsalu saatis palli tugeva löögiga postipõrkest Põlva väravasse.

Kohtumise viimasel veerandtunnil keeras Lootos Viljandi naistele peale säärase surve, et Tulevik suruti tihedalt oma kaitsekolmandikule. Ehkki mäng oli füüsiline ja agressiivne ning põlvalannad apelleerisid üha kasvava vihaga korduvalt ka penaltitele, kukutades ja kukerpallitades Tuleviku trahvikastis, ei lasknud kohtunik, kes oli lubanud kogu mängu mõlemal naiskonnal mängida jõuliselt, end neist pöördumistest kõigutada. Lõpuvile kõlades said Tuleviku naised tähistada hooaja esimest võitu, mille toel kerkisid nad turniiritabelis viiendale kohale.

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev oli võidu üle mõistagi rõõmus ning tunnistas, et edu tõi hea võistkonnaenergia ja terav fookus mängu avavilest alates.

"Me olime kohe hästi mängus sees, näljased ja teravad," kõneles Vassiljev. "See tõi edu ning avapoolaeg kuulus suures osas täielikult meile. Teisel poolajal läks mäng väga lõhkuvaks ning pidin meie mängijaid mitut puhku manitsema rünnakuhoogu peatama, sest kaheväravalises eduseisus olles on selge, et vastase rünnakutele keskendumisest tulenevalt tekivad meil omad võimalused, milleks peame valmis olema."