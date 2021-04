Ma ei ole nii suur optimist, et usuksin Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi võimalusse võita sel hooajal Eesti meistriliiga ja pääseda tänu sellele eurosarja. Küll aga on minus piisavalt positiivsust, et uskuda võimalusse alistada karikasarja poolfinaalis Tallinna FCI Levadia ja jõuda finaali. Kui seal veel üllatada ja ennast ületada, saaks lisaks pea kohale tõstetavale karikale koha Euroopa Liigas.