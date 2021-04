Ühest küljest on koroonapiirangute leevendamine kahtlemata vajalik otsus, sest kuigi inimesed on praeguseks juba nendega üsna hästi kohanenud, sööb nende kammitsais elamine vaikselt närve. Seejuures tasub meeles pidada, et Eestis kehtestatud piirangud on võrreldes nii mõnegi teise riigi omadega olnud leebed. Näiteks pole juuksureid suletud ja kodukontorit kohustuslikuks muudetud. Kõige raskema hoobi on ilmselt saanud lapsed ja nende vanemad. Põhiliselt on olnud vaja mugavustsoonist välja astuda.