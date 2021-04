Abiturient: me ei lähe koolist ära lollimana kui eelmised lennud

Viljandi gümnaasiumi loodus- ja reaalainete õppesuuna abiturient Carol Lota Läänesaar on üks neist, kel algas sel nädalal eksamisessioon. Ehkki pandeemia on nii kooliskäimisele kui noorte igapäevasele elule oma pitseri pannud, usub Läänesaar, et kriis läheb mööda ning mõnes asjas on kaugõppest kasugi olnud.