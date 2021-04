Mõne saate kohta on päris põhjalik kirjeldus, samas kui teiste kohta on vaid napp sisukokkuvõte. Refereerimegi nüüd põgusalt, millistest saadetest hea televaataja omal ajal ilma jäi.

Samal ajal kui Eesti NSV asutuste võistkonnad pidasid mälumängulahinguid saates «Kes keda?», küpses ETV helgemates peades idee teha teadmisi propageeriv saade individuaalvõistlejatele. Et see oleks atraktiivne, oli plaanis iga õige vastuse eest auhindu jagada, mis Eesti NSV-s oleks olnud ainulaadne. Idee nägi ette, et mida raskemaks küsimused lähevad, seda suuremaks lähevad auhinnad. Lihtsamatele küsimustele õigesti vastamise eest oli auhinnaks plaanitud paar välismaa sukkpükse, kilo viinereid või ajalehe Edasi kolme kuu tellimus. Keerulisemate küsimuste õige vastuse eest oleks premeeritud Tšehhi botikute või Riga pesumasinaga.