Eestlased on end alati kõvadeks õllejoojateks pidanud. Olgu kodune grillitiks, küla jaanituli või mõne staari kontsert Tallinna lauluväljakul – vahuvuntsid saab igal juhul nina alla tehtud. Kui palju me aga tegelikult õllest teame? No peale selle, et on hele ja tume ning lahja ja kange?