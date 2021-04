Viljandimaale lisandus seitse koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 490,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 9,6 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 51 COVID-19 juhtumit, haiglaravi vajab 426 patsienti. Nende keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastasi 326 ehk 76 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 11 599 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 303 952 inimesele, kellest 93 250 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 59 protsenti.