Kui Iisrael eelmise aasta lõpus vaktsineerimise imelapsena üle maailma tuntuks sai, kahetsesid Eestis paljud, et meil ei õnnestunud Pfizeriga samasugust tehingut teha. Meil, väiksel digiriigil, oleks ju olnud samasugused eeldused katsepolügooniks saada! Sotsiaalminister Tanel Kiik väitis samas toona, et see polnud mõeldavgi.