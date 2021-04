Viljandi valla sotsiaalnõunik Luule Vitsur ütles, et seade jõudis nende juurde aprilli algul ning seni on seda katsetatud inimeste palvel kolmes kodus. Ühe inimese juures pelgas abistaja, et ta ei tule selle keerulise aparaadiga toime, teisel juhul ei usaldanud abivajaja ise aparaati, arvates, et see võib olla ebakindel, ning kolmas tahtis veel mõelda ja harjutada, enne kui aparaadi endale soetab.