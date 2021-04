Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 512 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 10 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 5111 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 295 744 inimesele, kellest 89 868 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 57 protsenti.