PÄEVAKOMMENTAAR. Volikogu ei tohiks sundida valla raha varastamist salaja arutama

Põhja-Sakala valla pangakontodelt kadus kümne aasta jooksul raha nii, et keegi seda ei märganud. Mullu augustis sai selgeks, et raha liigutas ebaseaduslikult pearaamatupidaja. FOTO: Marko Saarm (montaaž)

See on maailmavaateline, mitte juriidiline küsimus, aga kuidas on võimalik pidada salajast volikogu istungit? Või siis kuulutada osa istungist salajaseks? Täna teeb seda Põhja-Sakala vallavolikogu. Mul ei ole talle ühtegi etteheidet, tal on selleks korraldus nii-öelda kõrgemalt poolt ja kõrgemaks pooleks on kriminaaluurimise huvid. Kuid need põhjendused ei anna ikkagi vastust küsimusele, kuidas rahvaesindajad üldse tohivad midagi rahva eest varjata.