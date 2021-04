Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuna eakate hõlmatus on jõudnud mitmes maakonnas 70 protsendi tasemele ning perearstid on suure osa oma nimistu eakatest jõudnud vaktsineerimisele kutsuda, on aeg avada vaktsineerimisvõimalused järgmistele riski- ja vanuserühmadele.

Perearstide seltsi juht doktor Le Vallikivi tõdes, et rõõm on näha, et perearstid on riskirühmade vaktsineerimisega lõpusirgel. "Et patsientide andmetes võib olla muudatusi, siis kutsume kõiki üle 70 aasta vanuseid patsiente ka ise endast perearstikeskusele märku andma. Ühtlasi loodame, et need inimesed, kes on vaktsineerimisest varem keeldunud ja nüüd ümber mõelnud, samuti oma perearstikeskusega ühendust võtavad. Riskirühmade vaktsineerimine kaitseb just nõrgema tervisega inimesi raske haigestumise eest, mistõttu soovitame arstidena kindlasti vaktsineerimise võimalust kasutada," ütles ta.