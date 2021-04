Kahtlemata oli sellist lootuskiirt inimestele vaja, sest kõigil hakkab otsa saama jaks, ettevõtjatel muidugi ka raha. 3. maini on kaks nädalat aega ning kui nakatumine peaks uuesti suurenema, saab selle lootuskiire jälle ära võtta. Tunnistada tuleb, et näitajad on hilistalvega võrreldes küll kõvasti allapoole läinud, aga heaks seisu siiski kuidagi veel nimetada ei saa: kui alguses oli jutt, et piirangute leevenemisele võib mõelda siis, kui päevane nakatunute arv on stabiilselt alla 500, siis sinna me tegelikult jõudnud pole. Seetõttu tundub üsna mõistlikuna otsus piirangute leevendamisega oodata, kuni koolivaheajast on nädal möödas, ning teha järeleandmisi mõõdukalt ja ettevaatlikult, nagu praegu tehtud ongi.