26. aprillist on lubatud välitingimustes sportida ja huviharidust anda kuni 10-liikmelistes rühmades. Rühmapiirangusse on kaasa arvatud juhendaja ning kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele. Samuti ei laiene piirang seni kehtinud eranditele, näiteks professionaalsetele sportlastele ning sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

3. maist leeveneb palju enam piiranguid, ning 2 + 2 reeglit ja 25-protsendilise täitumuse nõuet jälgides lubatakse inimestel vähehaaval koguneda ka ruumides, sealhulgas sportima ja huviharidust saama. See tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, näiteks tennises on seega paarismäng lubatud. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ujulates. Sportimine ja treenimine on ujulates, spaades ja saunades lubatud ainult spordile ettenähtud tingimustel, muudel puhkudel jäävad kehtima senised piirangud ja niisama spaasse lõõgastuma minna ei saa.