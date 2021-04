Legendi lokaali omanik Tiit Mädamürk polnud telefonivestluse ajaks veel leevendusuudisest kuulnud, kuid leidis, et sellisel juhul tuleb kiirelt tegutsema hakata. Ta tõdes, et piirangud on äri jätkumise piirid tugevalt proovile pannud ning leevendus aitaks ehk tekkinud võlakoormat vähendada.