Miks ootuspäraselt? Lõpueksamite vabatahtlikuks muutmine on pelk formaalsus, sest gümnaasiumi lõpueksamid on praegugi sümboolse tähtsusega: juba 2013. aastast on gümnaasiumi lõpueksamite sooritamiseks vaja saada üks punkt sajast ning see kord kehtib ka praegu. Seega piisab lõpetamiseks väikese liialdusega sellest, et lähed kohale, istud maha, kirjutad õigesse kohta oma nime ja kuupäeva, annad paberi ära ja ongi gümnaasium lõpetatud.