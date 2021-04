Soomustehnikakolonnid möödusid Viljandist

Vedajate hulgas olid Viljandi osaühingud Ants Viljandi ja Frontrum. 34 veoautot suundusid Lätti. Kaitseväe pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm ütles, et Scoutspataljon (1. jalaväebrigaadi üksus) suundus täna Lätti Ādažisse lahinglaskmistele. Kolonnis olid peamiselt lahingumasinad CV-90, lisaks toetustankid.

"Scoutspataljonil on suuremad lahinglaskmised kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Õppuste eesmärk on lahinglaskmised kompanii ja toetusüksuste, miinipildujate, tankitõrje, õhutõrje ja pioneeride koosseisus. Lahinglaskmised toimuvad Lätis, sest seal on piisavalt manööverdamisruumi," sõnas Karotamm. Liitlaste tanke kolonnis ei olnud.