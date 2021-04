Külastame Sakala fotograafiga ühte meie väljaande soovitatud koolivaheaja veetmise sihtkontadest, alpakadega tegelevat Pärdi talu Kobruvere külas Viljandimaal. "Ta on nagu karvasokikene," ütleb testlapseks kaasa võetud 8-aastane Samuel alpakale pai tehes. Villasoki moodi on need loomad tõesti, rääkimata sellest, et nunnumeeter on kogu aeg laes.