Fotograaf Elmo Riigil on plaan teha üks korralik maaelulugu. Mina olen kohe nõus, saagu, mis saab. Sõidame Viljandi valda Ruudikülla Kissa-Märdi tallu ja loodame, et saame pildile, kuidas põldu küntakse. Kohapeal selgub, et põllule kinni jäänud traktor on vabaks pääsenud ning tänaseks on tööd tehtud. Noorperenaine Janika Viidebaum joodab parajasti laudas mõnepäevaseid vasikaid.