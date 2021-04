E-võistumängimise korraldanud Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja ja žürii liikme Tarmo Noormaa sõnul on noorte pärimusmuusikute tase meeliülendav ja muljetavaldav. "Lapsed ja noored on teinud palju tööd. Videotena võistluslugude saatmine annab võimaluse esitusi lihvida, harjutada ja uuesti filmida ning konkursi kõrgest tasemest on ka näha, et osalejad on andnud endast maksimumi," rääkis ta. "Need 148 videot jäävad üles nii Eesti pärimusmuusika keskuse YouTube'i kanalile kui ka pärimusmuusika teabekogu varamusse, nii saavad neist omakorda arhiivisalvestised tulevastele põlvedele. Ka mängijatel endil on kindlasti väga huvitav mõne aasta pärast tagasi vaadata. On ju nii mõnigi praegune osaleja kindla peale äge tulevikutegija ja siis on hea meenutada aegu, kui pillimängu alles õpiti."