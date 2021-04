Loomulikult on kohtuvõim seadusandliku ja täidesaatva võimu kõrval kolmas võim ning meie demokraatia üks alustalasid. Kui inimene tunneb, et talle on liiga tehtud, on kohtutee mõistlik viis asjadesse selgust tuua ning kahju kannatamise korral hüvitist saada. Muid variante ju väga polegi. Omakohus? Pika viha pidamine? Ei, need ei kõlba.