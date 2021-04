Üheksa joogaharjutust, mis aitavad stressist vabaneda

Viljandis elava, kuid Holstre lähedal joogatalu pidava Piia Kelneri malamuut Pepa demonstreerib, kuidas parimal viisil lõõgastuda. Et treener saaks harjutusi ette näidata, on ajakirjanikul võimalus tund aega koera sügada. Massaaži lõppedes küsib too kohe pilguga lisa. Loomadelt on palju õppida. FOTO: Marko Saarm