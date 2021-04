Kas Mulgi vald tegi Karksile liiga? Vallavanem vaidleb vastu

Karksi-Nuia noortekeskuses on aasta jooksul kolm korda juhataja vahetunud, sest kaks endist töötajat on suundunud mujale elama. Mulgi vallavanem arvas, et just seetõttu küsiti Karksi piirkonnast huviharidusele vähem toetust. FOTO: Marko Saarm