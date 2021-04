Sündmus on tähelepanuväärne, aga õigusriigis täiesti loomulik: praeguste vallajuhtide jutu järgi on vallaeelarves 800 000 euro suurune auk ning niidid viivad üle-eelmise vallavalitsuseni. Aavasalu väidab, et tema kohta räägitu on eba­õige ning kahjustab tema mainet. Kui hagi menetlusse võetakse, siis kohtusse minek ja võimalik otsuste edasikaebamine aitavad asjaoludesse selgust tuua. Otsus Sakalas avaldatu pärast Postimees Grupi kohtusse kaebamisega oodata, kuniks hagi valla vastu laheneb, on praktiline: kui valla vastu kaotatakse, pole erilist mõtet ka Sakalat kohtusse kaevata selle eest, et ta teeb maakonnalehe tööd. Lisaks annab see kohtutee ettevõtmine suurepärase võimaluse valimisvõitluse ajal ütelda, et muidugi ei ole valla esindajate räägitu tõsi – vald on selle eest isegi kohtusse antud.