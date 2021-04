Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on vallavolikogult vallavalitsusele antud õigus vabastada lapsevanemaid lasteaia kohatasudest ikkagi väga erandlik. Samas annab see vallavalitsusele tema sõnul võimaluse kiirelt reageerida ja väldib liiga pikka otsustusprotsessi.

«Seekordne otsus on eriline sellegi tõttu, et vabastab täielikult kohamaksust ka need lapsevanemad, kes mõned päevad ikkagi soovivad last hoida lasteaias,» lausus ta pressiteate vahendusel. «Me ei hakka arvutama päevade kaupa kohamaksu, sest olukord on peredele niigi keeruline ja lisakulutusi nõudev.»