Inspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et Viljandimaa õnnetustest olid 107 kerged ja 24 rasked ning üks õnnetus põhjustas töötaja surma. Aasta varem fikseeriti maakonnas 146 õnnetust, neist 115 kerged ja 29 rasked, ning hukkus kaks töötajat.

«Kui võrrelda Viljandimaad ülejäänud Eestiga, siis tuhande töötaja kohta juhtus Viljandimaal 6,3 tööõnnetust, Eestis keskmiselt aga 5,5,» lausus ta. «Seega paraku on Viljandimaa keskmisest veidi suurema tööõnnetuste suhtarvuga maakond ning platseerub Eestis kaheksandal kohal. Kõige rohkem tööõnnetusi tuhande töötaja kohta juhtus Lääne-Virumaal ning kõige vähem Raplamaal, vastavalt 11,1 ja 3,9.»

«Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks hindasid tööandjad riske ning andsid oma parima, et nakatumisi vältida,» lausus ta pressiteate vahendusel. «Tööinspektsioon nõustas ja kontrollis koroonameetmete järgimist töökohtades. Nägime nii väga hästi läbimõeldud tegevust kui vaid inspektori rõõmuks üles pandud desovahendeid.»

Nagu Maripuu ütles, mõistab möödunud aasta kogemuse põhjal nüüd loodetavasti ka kõige kangekaelsem tööandja, et töötajate tervist tuleb hoida, ning iga töötaja, et ohutusreegleid tuleb järgida.

Eelmisel aastal oli Eestis statistikaameti andmeil 137 980 ettevõtet. Tööinspektsiooni järelevalve all on 60 690 ettevõtet, sest neis on vähemalt üks töölepinguline töötaja.