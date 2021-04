Nagu teatas linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti, on linn jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu käib piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata kaarti loo juures). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa tee ja Uueveski tee ning Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.

«Auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi ühe korra ja kui kogumine on hommikul, siis pärastlõunal väljatoodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida,» lausus ta. «Seepärast tulebki lehekott valmis panna veole eelneval päeval. Nii ei jää see järgmist veokorda ootama.»

Selleks, et äravedu annaks hea tulemuse, on Kutti sõnul vaja jälgida linnavalitsuse seatud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja siduda kokku. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete puhul tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.