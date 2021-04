Politseile laekus teade, et 12. aprilli esimestel tundidel nõudis seni tuvastamata mees relvataolise esemega vehkides Viljandis Liivi tänaval kahelt noormehelt rahakotti ja telefone.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak märkis, et asi on veel värske, esialgu lisainfot pole ja kedagi pole kinni peetud. Ta lisas, et asi juhtus öösel ning politsei sai sellest teate kell 3.05.