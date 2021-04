Vahepeal on veidi raske aru saada, mille nimel seal Toompeal võideldakse, lauldakse, kogunetakse ja kallistatakse. Pealtnäha protestitakse eelnõu vastu, millega tahetakse nakkushaiguste seadust muuta nii, et see poleks nõnda hambutu. Meeleavaldajate arvates soovitakse Eestit muuta politseiriigiks. See ajab natuke naerma ning tekitab tahtmise neile suviseks puhkusereisiks paari põnevat sihtkohta soovitada. Nähku, kogegu, õppigu, arenegu.