Nagu Helen Lauter ütles, tärkas tal huvi looduslike puhastusvahendite katsetamise vastu üle kümne aasta tagasi, kui ta noorena vanematekodust välja kolis ja tuli hakata elama kokkuhoidlikult. «Vaese tudengina avastasin, et kõik on nii kallis. Üsna pea sündis ka laps, kes oli ülitundlik kõikvõimalike puhastusvahendite suhtes. Siis mõtlesingi, et prooviks ise pesuvahendeid teha,» kõneles ta.