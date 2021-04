See on mu töö osa. Ja minusuguseid on veel. Poliitikud, ametnikud, ettevõtjad, tippjuhid ja spetsialistid, kellele info on elutähtis, käivad ringi telefoniga, mis alalõpmata piiksub, heliseb, laulab ja väriseb. Teave ei voola sisse mitte ainult uudisteportaalidest, vaid ka sotsiaalmeediast, sõnumitena tont teab mitmest suhtlusrakendusest ja e-kirjadena. Sellises mullis elades on lihtne hakata arvama, et teistelgi on samamoodi. Tegelikult pole aga sugugi kõik meiesugused.