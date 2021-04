Miks nii on läinud, pole veel selge. Asfaldisegu retseptid ja esitatud sertifikaadid vaadatakse üle, aga sügisel olid teekattest võetud proovid linnaametnike sõnutsi igati normaalsed. Kuskil on sisse lipsanud praak ning seda näitab tulevik, mis saab edasi. Praegu aga seisavad viljandlased silmitsi olukorraga, et suvi otsa suletud tee võib kohe jälle remonti minna.