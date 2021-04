Nagu ka Tallinna tänava remondiga, on valida ainult ebamugavate variantide vahel. Parimal juhul leiab riik lisaraha. On ju tervishoiu praegust tähtsust arvestades raske ette kujutada, et plaanile tõmmatakse pidurit. See oleks poliitiliselt üsna ebapopulaarne otsus, mis sunniks paljusid hüüatama: kuulge, igasuguste muude asjade jaoks raha leitakse, aga nüüd haigla jaoks ei leita? Ebamugav on see aga ikka, sest lõppkokkuvõttes võetakse see raha kuskilt mujalt, kuhu seda oleks samuti vaja. Halvimal juhul lükkub projekt määramata ajaks edasi, ootama aega, kui ehitusmaterjalide hinnad langevad.