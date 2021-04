Künnivareste kolooniaid leidub Viljandis Trepimäel, Lastepargis, Uueveski teel, Riia maanteel ja Paala järve ääres. Kuigi linnaelanikke häirib nii vareste kraaksumine kui see, et nad mustavad teid ja autosid, siis keskkonnaamet lubab looduskaitseseadusele toetudes varesepesi lõhkuda vaid kindlatel tingimustel ja ütleb, et varesed on osa linnaloodusest.