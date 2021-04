RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juht Märt Hiietamm ütles, et koroonakriis mõjutas ka küberruumis toimuvat. "Esiteks nägime, et kurjategijad kasutasid inimeste hirme ja teadmatust selleks, et liba- ja õngitsuskirjadega tulu teenida," rääkis ta. "Et tavapärane elu seiskus, kolis suur osa elust digitaalsetesse lahendustesse ning oli tunda, et paljud ettevõtted ja asutused polnud selleks siis valmis. Näiteks pääsesid pätid mõne ettevõtte andmetele ligi, sest kaugtöölahendused polnud õigesti seadistatud."